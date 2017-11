Alain Delon: 1re apparition depuis la mort de sa "Mimi", avec Jean-Paul Belmondo

"Ce n'était pas la dernière inauguration de la Grande Roue", a clamé haut et fort Marcel Campion. Vendredi 17 novembre, à la nuit tombée, le célèbre roi des forains, aussi surnommé PDG manouche, a aimanté tous les regards avec sa célèbre et emblématique Grande Roue de la place de la Concorde. Un temps démontée, elle culmine de nouveau à 67 mètres de haut, avec une vue panoramique sur tout Paris et notamment ses Champs-Elysées.

C'est ce vendredi qu'il l'a inauguré, s'offrant au passage le soutien de deux icônes du cinéma français, très rarement vus ensemble : Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. On se souvient de les avoir vu, complices pour des retrouvailles remarquées, en 2010 à l'inauguration du musée Paul Belmondo à Boulogne-Billancourt ou bien il y a un an tout rond à la remise du prix du quai des Orfèvres 2017. Cette fois-ci, c'est pour Marcel Campion que les deux légendes vivantes ont accepté de se retrouver pour partager un nouveau beau moment de complicité devant les caméras.

Et elles étaient nombreuses, ces caméras, pour filmer celui qui s'est lancé dans un terrible bras de fer avec la Mairie de Paris et sa locataire, Anne Hidalgo. Privé de marché de Noël sur les Champs, le roi des forains est loin d'avoir dit son dernier mot. "Je ne laisserai pas les forains sans travail. Je vais en appeler aux Parisiens", a clamé l'intéressé, accompagné de son avocat Jérémie Assous, alors que lundi 20 novembre, les élus devront décider si oui ou non, ils désirent voir disparaître pour de bon ce monument forain. Ce qui fait ironiser Alain Delon, à quelques mètres de Marcel Campion. "Si on enterre la grande roue... On la mettra au Père Lachaise", lâche celui qui est très proche du patron des forains. Très souriant, Alain Delon est apparu en bonne forme, deux mois et demi après la mort de Mireille Darc et ses larmes aux obsèques, et quelques semaines après son hospitalisation.

De nombreuses personnalités, de Nicoletta à Gérard Darmon en passant par Michel Boujenah, Fiona Gélin étaient de la partie. Véronique de Villèle, Jean-Pierre Kalfon, Jean-Christophe Molinier, la veuve d'Yves Montand Carole Amiel, Lamia Khashoggi, Massimo Gargia, Antoine Duléry et Fabien Onteniente, Cyrille Eldin, Sébastien Chato, Daniel Lauclair, Tex, Patrick Dupond, David Strano et sa compagne Regina Rebecca se sont aussi joints à la soirée.