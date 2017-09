Alain Delon : Divorcé et tombeur de ces dames "coquin", sa garçonnière révélée

En 1968, lorsqu'il divorce de Nathalie, mère de son fils aîné Anthony, Alain Delon est âgé de 33 ans. Après quatre ans de mariage et juste avant de se mettre en couple avec celle qui fut son plus grand amour, l'actrice Mireille Darc (disparue le 28 août dernier), le comédien avait un temps profité de son célibat avec légèreté, comme le dévoilent de nouvelles confessions reprises dimanche 10 septembre dans Le Journal du Dimanche.

Dans le dernier numéro de la revue Schnock, la chanteuse Nicoletta a en effet raconté comment son appartement parisien avait servi de garçonnière au monstre du cinéma français après son divorce. Lorsque l'interprète de Mamy Blue était sur les routes, son ami sautait sur l'occasion pour investir son pied-à-terre situé dans le 1er arrondissement de la capitale, désireux de s'offrir un peu de tranquillité.

"Quand je partais en tournée, il me disait : 'Laisse-moi la clé de ton appart, rue Jean-Jacques-Rousseau, il est super. Ils me font tous chier, je vais m'y reposer.' Quand je rentrais, la concierge me racontait. Un cas, le Delon. Y en a trois comme ça qui rendaient dingues les filles quand ils entraient dans une salle : Johnny (...), Alain (...) et Belmondo. Ces mecs rayonnaient", a déclaré la chanteuse de 73 ans.

Après cette parenthèse, Alain Delon est resté pendant quinze ans en couple avec Mireille Darc. En 1987, il a rencontré Rosalie Van Breemen, mère de ses deux derniers enfants, Anouchka (bientôt 27 ans et actrice) et Alain-Fabien (né en 1994), dont il s'est séparé en 2001.