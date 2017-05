Alain Delon entendu par la police : Son 4x4 retrouvé chez un "grand bandit"...

Un 4x4 immatriculée en Suisse et appartenant à un certain Alain Delon a mené la police sur la piste du grand acteur français. Le légendaire comédien de 81 ans a été interrogé par les enquêteurs du service départemental de la police judiciaire (SDPJ) de Seine-Saint-Denis et du Service national de douane judiciaire (SNDJ) après que son SUV a été retrouvé au milieu d'une impressionnante flotte automobile dans l'une des propriétés de Marc Hornec. L'homme âgé de 51 ans a été arrêté le 25 avril dans une villa de Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Aîné d'une fratrie de trois frères bien connus du grand banditisme francilien, craint et respecté, Marc Hornec est suspecté de recouvrements de dettes "musclés", de contrebande de tabac, de blanchiment, de fraude à la TVA et de non-justification de ressources.

Quid donc de ce 4x4 BMW X5 ? Selon Alain Delon, il n'a pas été victime d'un racket de la part d'Hornec, mais lui a prêté son véhicule. "C'est un ami, s'était défendu le cadet des frères 'H', il me l'a prêté... " Une thèse appuyée par Alain Delon lui-même selon le JDD, qui n'a pas souhaité faire de commentaires. "Est-ce que le véhicule de M. Delon est lié à une infraction reprochée à M. Hornec ? La réponse est non", a balayé l'avocat d'Alain Delon. Le comédien, dont la vue baisserait, se délesterait de certaines de ses voitures rapides qu'il souhaiterait vendre... Marc Hornec ,un acheteur potentiel ?

Delon et les bandits, toute une histoire

Alain Delon a sympathisé avec cet homme fiché au grand banditisme dont il a fait la rencontre par l'intermédiaire d'un proche ami en commun, Marcel Campion – le fameux roi des forains qui possède la grande roue de la Concorde. "Delon, je le connais depuis 1975 par l'intermédiaire d'Yves Mourousi. Nous ne sommes pas intimes mais on est restés en contact. Il y a quelque temps, trois ou quatre ans, peut-être plus, il me contacte et me demande ce que j'ai de prévu dans les jours qui viennent. Je lui dis que je suis invité à un mariage chez les forains, Marc Hornec mariait son fils Franck. Il m'a suivi, et voilà...", avait expliqué l'intéressé.

Ce n'est pas la première fois que le nom d'Alain Delon est associé à des truands. Lui qui en a déjà incarné à l'écran (comme dans Le Gitan en 1975) a par le passé été proche des Marseillais Jacky Imbert ou Gaëtan Zampa. C'est dans l'affaire Markovic - son ancien homme de confiance, qui avait été découvert assassiné dans un bois d'Elancourt (Yvelines) en 1968 – qu'il avait été entendu... sans suite. L'affaire s'était soldée par un non-lieu général en 1976.

Marc Hornec et les personnes mises en cause dans ce dossier restent innocentes des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif.