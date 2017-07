Alain Delon : Généreux, il paye la caution du fils d'un ami...

Alain Delon répond toujours présent pour ses proches et il l'a encore prouvé. L'acteur de 82 ans a avancé la caution du fils d'un ami, dont le nom est bien connu de la Brigade de lutte contre le grand banditisme, après qu'il a été placé en garde à vue à Genève.

La Tribune de Genève révèle que l'an passé, Alain Delon a accepté de prêter en urgence une grosse somme d'argent à un jeune homme de 26 ans, issu d'un clan de gitans de la région parisienne, qui exerce le métier de forain et avait été arrêté à la douane suisse en mai 2016, après deux ans de recherches par la police. Il était notamment suspecté de plusieurs vols avec violence commis entre 2013 et 2014, son ADN ayant été retrouvé sur un portail, et faisait l'objet d'un signalement. Il avait été arrêté alors qu'il venait déposer son fils de 19 mois chez sa mère. Conduit, alors qu'il niait les faits, à la prison de Champ-Dollon, il y a passé 21 jours. Il a cependant "été mis hors de cause par une ordonnance de classement rendue à la fin de l'an dernier".

Alain Delon intervient dans cette affaire comme âme charitable puisqu'il a payé la caution, d'un montant de 80 000 francs suisses (un peu plus de 70 000 euros), du jeune homme. "Il fallait agir vite pour que son fils puisse être libéré. Je ne savais pas de quoi il était accusé. Mais son père est un ami de longue date et, par amitié, je voulais l'aider. S'il a fait appel à moi, c'est aussi et surtout parce que la caution devait être réglée en francs suisses et en Suisse. J'ai donc immédiatement appelé mon banquier genevois pour verser le montant demandé. Je l'ai fait parce que le père du prévenu, injustement mis en cause, est, je le répète, un ami de longue date et qu'il ne pouvait pas, dans un délai aussi court, effectuer de versement en devises suisses. J'ai agi pour lui", a confié à l'acteur à la Tribune de Genève.

L'acteur, qui déclare ne pas avoir été manipulé et qui affirme avoir récupéré ses sous peu après, doit aujourd'hui avoir de la compassion pour le père du jeune homme puisque Le Point dévoile qu'il est à son tour détenu en France depuis la fin du mois d'avril, soupçonné d'extorsions. Comme le rapporte le quotidien suisse, le clan du détenu est depuis les années 1980 traqué par la police et on lui impute notamment des braquages, des rackets, des vols de berlines, des trafics de drogue et "même de déchets"...