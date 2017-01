Alain Delon remercie la police d'avoir "sauvé la vie" de son fils Alain-Fabien

Dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier, Alain-Fabien Delon était arrêté à Paris pour conduite en état d'ivresse. Comme l'avait rapporté le site Closer, le fils de l'illustre acteur français Alain Delon se trouvait sur son scooter aux alentours de 1h du matin dans les rues de la capitale lorsqu'il a été remarqué en situation délicate par des policiers.

Après avoir eu quelques difficultés à garder le contrôle de son deux-roues, le jeune homme de 22 ans avait renversé son véhicule sur la chaussée. Appréhendé par une équipe de policiers, il avait été soumis à un éthylotest qui s'est révélé positif avant d'être embarqué pour finir la nuit en cellule de dégrisement.

Selon de nouvelles révélations apportées jeudi 12 janvier par le magazine Closer, le commissariat du 1er arrondissement de Paris a reçu le coup de téléphone surprise d'Alain Delon au lendemain de cette arrestation. Reconnaissant, le comédien de 81 ans a ainsi chaleureusement félicité les policiers d'avoir "sauvé la vie" de son benjamin, les remerciant du bon traitement auquel il avait eu droit.

Vu notamment cinéma dans Les Rencontre d'après minuit, Alain-Fabien Delon s'est plusieurs fois épanché sur ses relations conflictuelles avec son père, aussi redouté qu'admiré. En décembre dernier, il s'était exprimé sur Instagram pour s'en prendre à ses proches. "De part mon nom, j'ai souvent été exposé que ce soit de gré ou non. Chacune de mes erreurs étaient les cibles de tous ceux qui n'avaient rien à dire. Tous mes exploits n'ont pu les faire oublier. (...) Avancer, devenir ce que l'on est au fond de soi implique de se mettre en danger, de se confier comme de se protéger mais il y a toujours des obstacles. Ceux de la vie simplement et ceux qui sont créés par des gens qui vous ont poussés à faire des erreurs ou qui les ont provoquées ou encore ceux qui étaient là pour les juger, les amplifier et les perpétuer et parfois, ces gens sont plus proches que ce que l'on croit et c'est là que l'on se sent le plus touché d'être lié à ceux qui vous réduisent. On ne regrette rien en voyant cela ou alors peut-être d'où l'on vient."