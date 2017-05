Alain Delon : Séducteur invétéré pour un "tout dernier film", puis les adieux...

À 81 ans, Alain Delon s'apprête à tirer sa révérence. Une page du cinéma français va se tourner avec la retraite de cet iconique comédien qui a tant brillé dans des films cultes tels que Le Guépard, Plein Soleil, La Piscine, Zorro, Le Clan des Siciliens, Le Samouraï ou encore Borsalino. Près de dix ans après son dernier film, l'honni Astérix aux jeux olympiques, Delon va définitivement raccrocher.

Il a annoncé vendredi 5 mai, à l'occasion d'une cérémonie en son honneur au Festival International du Film policier de Liège, qu'il se préparait à faire un "dernier film" à 80 printemps passés. Selon l'agence belge Belga, l'acteur a évoqué un tournage à venir à l'automne avec le réalisateur Patrice Leconte. "Ce sera mon tout dernier film car, comme un boxeur qui ne veut pas faire le combat de trop, je souhaite ne pas faire le film de trop", a affirmé l'intéressé. Il y donnera la réplique à Juliette Binoche. "C'est une merveilleuse actrice qui me plaît beaucoup", a-t-il déclaré avant de donner quelques précisions sur le scénario, "une histoire d'amour entre un homme de [son] âge et une femme d'une cinquantaine d'années au détour d'une rencontre fortuite". C'est donc sur l'image du séducteur, celle qu'il a toujours arborée au cinéma, volontairement ou non, que l'on verra pour une dernière fois le grand Delon.

Je venais de réaliser la plus belle chose au monde

Alain Delon a eu ce déclic après avoir joué au théâtre avec sa fille Anouchka. "Je venais de réaliser la plus belle chose au monde, jouer avec ma fille et accepter une tournée, ce que j'avais toujours refusé. Lui donner la réplique dans un rôle où elle domine son propre père fut le plus grand bonheur de ma vie", a-t-il déclaré en prélude à la remise d'un Big Up d'honneur au festival liégeois.

Lors d'un entretien dans le journal télévisé de la RTBF vendredi soir, Alain Delon a également souligné que sa préférence allait au théâtre "parce qu'il y a le contact avec le public". Mais il n'a pas précisé s'il avait des projets en route pour briller sur les planches.