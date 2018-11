Alain Delon, ses fils Anthony et Alain-Fabien "ont souffert" : "Pardonnez-moi"

Invité de Catherine Ceylac dans l'émission Thé ou Café sur France 2 ce samedi 24 novembre 2018, Alain Delon s'est largement épanché sur sa vie personnelle. Face à l'animatrice, il a notamment évoqué le rapport qu'il entretient avec ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien. Avec émotion, l'iconique acteur de 83 ans s'est confié sur ce sujet particulièrement difficile.

Car chez les Delon, le rapport entre le père et ses deux garçons a toujours été une source de conflit. Si ce n'était pas l'aîné Anthony (54 ans) qui réglait ses comptes – "Quand on te donne quelque chose, il faut le rendre. Aujourd'hui, il est seul, il est malheureux... Mais bon, son malheur, on se le creuse soi-même", avait-il déclaré à Yahoo en janvier 2018 – c'est le plus petit, Alain-Fabien, qui brisait le lien. "On ne se parle pas beaucoup. On se voit pour les anniversaires, Noël, etc. Mais il n'y a pas de vraie relation. Il n'y a pas de mauvaise relation, il n'y a rien. (...) Au bout d'un moment, vous n'allez pas marcher contre un mur : il ne veut pas de relation, vous en voulez une, il n'y a rien à faire...", avait-il lâché à RTL.

Forcément, ces mots résonnent dans la tête d'Alain Delon qui ne s'en cache pas. "Ah ça, c'est très dur parce que ce ne sont pas des relations que j'aies, ce sont des relations qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas", a-t-il commencé par dire. Fusionnel avec sa fille Anouchka qu'il surnomme "l'amour de [sa] vie", il a reconnu qu'il l'avait "aidé", "peut-être un peu trop", par rapport à ses deux garçons. "Cela peut heurter des fois, poursuit-il, cherchant ses mots avec calme. Ils en ont peut-être souffert, c'est vrai. Pardonnez-moi. Mais... c'est très difficile." Relancé par Catherine Ceylac, il ajoute : "Ça me rend triste parce que j'ai besoin de leur présence et de leur amour. Et je leur ai dit à plusieurs reprises : 'Vous allez en crever un jour. Je ne serai plus là et vous allez vraiment en crever et dire : 'J'ai été con, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça'".

"Mais c'est peut-être vous qui ne faites pas bien les choses", lui a rétorqué l'animatrice. "Peut-être... Demandez-leur. Je ne crois pas...", a-t-il répondu avant de conclure avec un sourire qui en disait long sur son malaise.