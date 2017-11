Alain Delon, "un personnage totalement narcissique" et "très orgueilleux"

Récemment vu au côté de son grand ami Bébel pour l'inauguration de la grande roue de la Concorde, Alain Delon est aussi attendu au cinéma pour la der des der, au côté de Juliette Binoche. Mais nous pouvons vous révéler en exclusivité que cette rencontre au sommet n'aura pas lieu. L'iconique acteur de 82 ans a dit non à ce projet d'histoire d'amour dirigé par Patrice Leconte – qui l'avait déjà fait tourner dans Une chance sur deux en 1998 aux côtés de Jean-Paul Belmondo et de Vanessa Paradis. Le tournage devait pourtant débuter au mois de janvier 2018.

Deux raisons ont été invoquées dans l'entourage de l'acteur, à savoir sa convalescence suite à son opération du mois dernier, ainsi que des divergences artistiques et financières qui n'ont pas pu être résolues. Au mois de mai dernier, il avait pourtant annoncé ce retour au cinéma, pour un dernier film (le 91e). "Ce sera mon tout dernier film car comme un boxeur qui ne veut pas faire le combat de trop, je souhaite ne pas faire le film de trop" avait expliqué l'acteur à Liège, lors d'un festival où il était honoré. Ce come-back devait se faire dix ans après sa dernière apparition au cinéma, dans la peau d'un étonnant César pour Astérix aux jeux olympiques.

Une biographie non autorisée sort

En attendant, Alain Delon continue de faire l'actualité. Et si ce n'est pas sur grand écran, c'est en librairies. L'acteur du Guépard fait en effet l'objet d'une biographie non autorisée et signée par le journaliste et historien Vincent Quivy. Au Télégramme, son auteur évoque le personnage, un être "très orgueilleux" qui "ne cesse de clamer qu'il n'a jamais rien réclamé" et qu'en quelque sorte, il était juste "exceptionnel et que tout est venu à lui". "Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a fait des pieds et des mains pour arriver. Delon est quelqu'un qui veut réussir", assure l'auteur de ce livre intitulé Alain Delon, ange et voyou.

Il dépeint un solitaire qui "a tellement besoin qu'on l'aime", un homme tout en contradictions, notamment à l'égard de ses enfants. "Alain Delon est un personnage totalement narcissique, qui n'accepte pas qu'il existe 'un deuxième Delon'. Le conflit s'est accentué avec Anthony quand celui-ci a lancé sa marque de vêtements. Il n'a pas pu supporter qu'il y ait un autre Delon, beau et connu. Delon n'aime que Delon", confie Quivy. Pour lui, l'acteur comme l'homme refusait la réalité et il croit savoir que le personnage a fini par entraver le comédien. "Delon a tout eu : la beauté, la gloire, la richesse, mais il a été aigri très tôt. C'est le grand paradoxe de cet homme très seul", conclut Vincent Quivy.

Cette biographie non autorisée... n'engage que son auteur !