Alain-Fabien Delon et la pauvreté : "Il y a trois ans, j'ai eu faim et froid"

Il a beau être le fils du grand Alain Delon, le jeune Alain-Fabien n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Loin de là. Le comédien et mannequin aujourd'hui âgé de 23 ans est même passé par l'étape galère, comme bon nombre de jeunes adultes. "Si, il y a trois ans, j'ai eu faim et froid, aujourd'hui, je me sens bien", avoue l'intéressé dans une interview accordée à Paris Match, faisant référence aux soucis financiers qu'il a traversé il y a quelques années de cela.

"Je m'en suis sorti tout seul même si je suis le fils d'Alain Delon. Je ne le remercierai jamais assez", confesse le cadet de la famille. Et de rajouter néanmoins : "Après, sur la forme, ce n'était pas forcément idéal. Je n'élèverais pas mes enfants comme cela. Sur certains points, je suis plus homme que lui. Il dit certaines choses qu'il ne fait pas." Mais il ne précisera pas quoi...

À sa place, moi j'aurais eu huit jets sur le tarmac, des paquets de gonzesses en train de danser autour de moi

À ses côtés, sa grande soeur Anouchka dresse elle aussi le portrait d'un papa riche, mais humble, qui "affectionne les choses simples". "Quand j'allais à l'école en Hollande, je ne savais pas que nos parents étaient riches. Nous avons vécu simplement. Nous allions en vacances à Douchy, nous ne passions pas nos étés sur des yachts", assure-t-elle. Ce qui fait dire à son petit frère : "Papa n'a jamais étalé son argent."

Selon Alain-Fabien, son père préférait investir dans l'art, après avoir fait de Douchy une forteresse, un cocon à l'abri des regards. "À sa place, moi j'aurais eu huit jets sur le tarmac, des paquets de gonzesses en train de danser autour de moi", ironise-t-il, avant d'affirmer que son père lui "a inculqué la notion de l'argent". "Aujourd'hui, j'ai plaisir à m'offrir un billet d'avion. Je suis fier de pouvoir le faire. Pas comme certains potes qui ont la carte bancaire de papa qui deviennent dépressifs sans savoir quoi faire de leur vie", lâche-t-il.

