Alain Juppé et sa femme Isabelle : Dernier bain de foule pour un ultime adieu

A chaque étape cruciale de sa carrière politique, Alain Juppé a toujours pu compter sur le soutien d'Isabelle, qu'il a épousée en secondes noces en 1993 et avec qui il a eu une fille, Clara, née en 1995 et étudiante à HEC. L'ancien maire de Bordeaux avait précédemment été marié à Christine Leblond, avec qui il a eu deux enfants : Laurent, né en 1967 et producteur audiovisuel, et Marion, née en 1973 et médecin.

Si Alain Juppé a souhaité que sa dernière journée à la Mairie de Bordeaux se déroule dans la joie et la bonne humeur, il n'avait pu contenir son émotion le 15 février. Au lendemain de l'annonce de sa nomination au Conseil constitutionnel, il s'était adressé à la presse depuis l'Hôtel de Ville, ne pouvant réprimer ses larmes devant les journalistes.