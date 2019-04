Alain Marschall élégant pour une soirée avec l'ancien chef de l'Élysée

Exclusif - Valerie Fignon et Eric Duquenne (patron du restaurant Aux Trois Présidents) - Soirée de l'association des journalistes Niçois de Paris à Paris le 15 avril 2019. C'est ainsi qu'une cinquantaine d'invités se sont déplacés au restaurant "Aux Trois Présidents" dans le 15ème arrondissement de Paris, tenu par E.Duquenne, ancien cuisinier de l'Elysée puisqu'il a servi trois présidents (J. Chirac, N. Sarkozy et F. Hollande), d'où le nom de son établissement. Les participants à cette soirée ont pu ainsi déguster, comme d'habitude, un menu aux airs de provence avec une salade niçoise revisitée par le chef et une bavette grillée en extérieur au barbecue accompagnée d'une délicieuse ratatouille, le tout arrosé d'un vin local d'excellente facture, un rosé Château St Maur, proposé par la fondatrice de l'agence Force 4, spécialisée en vins, S. Morgaut. C. Kulikowski a tenu à rendre un hommage appuyé à Francis Lai, disparu l'an passé et un fidèle parmi les fidèles à ces soirées. Soirée qui a été un peu ternie à l'annonce de l'incendie de Notre-Dame de Paris, suscitant une vive émotion dans l'assistance. Mais, selon l'adage, il faut continuer néanmoins à vivre et on a pu très vite retrouver une ambiance amicale et chaleureuse, traduite notamment par le chant traditionnel de "l'hymne" niçois. Enfin, la parole a été donnée au patron des lieux, E. Duquenne, qui a pu parler de l'association "Balles Blanches", en référence au golf, une association qui vient en aide et soutien les jeunes enfants atteints de graves maladies, ce qui lui a valu une ovation. © Didier Sabardin/Bestimage