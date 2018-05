Alain (Moundir 3) récemment hospitalisé : "J'en ai payé le prix"

Alain a vécu une grosse frayeur le 3 mai 2018. L'ancien candidat de Secret Story (saison 11, en 2017) – que l'on retrouve actuellement dans Moundir et les apprentis aventuriers 3 – s'est ouvert la tête après s'être évanoui et il a donc dû aller en urgence à l'hôpital.

Un épisode sur lequel il est revenu au cours d'une interview pour Purepeople et Purebreak : "C'était une baisse de tension toute bête. Je me suis évanoui et en tombant je me suis ouvert la tête. Je suis tombé contre le radiateur. On a fait un check-up, tout va bien, je suis en parfaite santé. Tout va bien, je pense que c'est lié au surmenage. J'ai fait énormément de choses ces dernières semaines et je n'ai peut-être pas dormi suffisamment. J'en ai payé le prix comme ça et j'en tire une leçon."

Le jour de l'événement, Alain avait expliqué en détail à ses abonnés ce qu'il a vécu. Aussi a-t-on appris qu'il a eu des points de suture, qu'il a passé des radios et fait un IRM. Heureusement, rien n'a été décelé.

