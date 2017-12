Alain (Secret Story 11) fou de Laura : Le couple bientôt sous le même toit

C'est sans doute LE couple favori des téléspectateurs de NT1. À la suite de leur mission ex dans Secret Story 11, Alain et Laura ont fini par véritablement se rapprocher. Au point de finir par se mettre en couple.

"On a appris à se connaître vraiment et on a vu qu'on avait énormément de points communs (...). On se rejoignait sur l'authenticité et les principes. On riait beaucoup, on a beaucoup parlé (...). Je n'avais qu'une hâte le soir, c'était de m'allonger auprès d'elle et de retrouver ce moment d'évasion", nous a confié Alain au lendemain de son élimination. Et d'admettre qu'ils ont déjà des projets après la sortie de Laura : "On va vivre ensemble. Ensuite, on verra. Je suis assez confiant sur la suite de notre histoire."

Le beau brun, qui avait pour secret "Je suis une star de la télé à l'étranger" ne craint en effet pas que la télé-réalité brise son couple et nous a expliqué pourquoi : "Si on a réussi à rester ensemble dans la Maison des Secrets avec tout ce qu'il y avait autour de nous, les tensions, la compétition, dehors ça va être beaucoup plus facile." C'est ce qu'on leur souhaite.

