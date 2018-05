Alain (Secret Story 11) officialise sa rupture avec Laura

Ce n'est pas une très grande surprise pour les admirateurs du couple mais Laura et Alain, les starlettes de Secret Story 11, ne sont plus ensemble.

C'est via son compte Instagram que le bel hidalgo qui s'est offert un énorme tatouage dans le dos a annoncé officiellement la nouvelle ce 9 mai 2018. "Merci à tous pour tous vos messages de soutien, Laura et moi ne sommes plus ensemble. Nous sommes en bons termes mais cette rupture reste définitive. Plein de bisous à vous", a écrit Alain dans l'une de ses stories.

Si Alain parle de soutien, c'est notamment parce qu'il s'est fait une grosse frayeur la semaine dernière en faisant une chute chez lui suite à un malaise. Il s'est même ouvert la tête lors de cet accident. "Je me lève, je prends mon petit dej, j'étais en train de regarder la télé. D'un coup je me lève, je commence a avoir la tête qui tourne et à voir des tâches jaunes un peu partout. J'ai senti que je perdais l'équilibre et j'ai perdu connaissance.(...) Je me suis éclaté la tête en tombant. Je suis resté par terre un bon moment", avait-il retracé sur Snapchat.

Après avoir passé des radios, fait un IRM et réalisé une prise de sang, rien n'avait été décelé lors de ses examens. "Je suis trop content. Le seul truc, c'est les reins. Il faut que je boive plus d'eau", avait-il conclu.