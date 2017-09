Alain (Secret Story 11) papa : Ses adorables photos avec son petit garçon !

En commentaires, les internautes sont nombreux à réagir. "Vous êtes beaux tous les deux", "Vous respirez la complicité et l'amour", "Adorable Soni, tel père tel fils", "Super la photo avec ton fils", "Ton visage rayonne lorsque tu es avec ton fils... Je vous souhaite que du bonheur !", lâchent alors certains.

De son côté, Alain semble on ne peut plus épanoui auprès de Soni, et ne manque pas de lui déclarer tout son amour en légende des clichés en question. Un amour père/fils qui fait chaud au coeur !