Alain Souchon et ses fils Pierre et Charles : "Je leur fais de l'ombre..."

Le temps passe mais la popularité d'Alain Souchon ne faiblit pas, bien au contraire. À 73 ans, l'interprète de La Foule sentimentale et Allo maman, bobo voit ses plus grands tubes repris par les meilleurs artistes du moments pour un premier disque hommage, intitulé Souchon dans l'air du temps, à paraître le 16 juin prochain.

Ce nouvel opus, initié par la maison de disques Polydor, est devenu une véritable affaire de famille puisqu'il a été réalisé par ses deux fils, Pierre (44 ans) et Charles (39 ans) ainsi que par son ingénieur du son depuis vingt-cinq ans, Renaud Letang. À quelques jours de la sortie du disque, la joyeuse petite bande s'est réunie pour accorder une interview à nos confrères du Parisien.

L'occasion pour les deux enfants d'Alain, chanteurs eux aussi, de se confier sur la réalisation de ce beau projet qu'ils ont d'abord hésité à faire. Constatant que le label était prêt à le faire "avec ou sans eux", ils ont finalement tenu à "jouer les garde-fous, veiller à ce que ça reste cohérent en appelant des artistes en phase avec le ton de [leur] père".

Et ce, bien qu'il ne soit pas toujours faciles pour les deux hommes de se défaire de l'image de leur père, qui leur colle parfois encore à la peau. "Ils ont chacun leur travail, à chaque fois on leur reparle de moi qui leur fais de l'ombre. Charles a son album qui sort, c'est plus important, Pierre fait plein de chansons. C'était gentil qu'ils veuillent bien s'en occuper. Ils connaissent mes goûts", a reconnu Alain.

Pari réussi pour la belle équipe si l'on en croit le Parisien, qui vante la qualité de cet album hommage, porté entres autres par Jeanne Cherhal, Philippe Katerine, Vanessa Paradis, Maxime Le Forestier ou encore Mathieu Boogaerts. Pierre, qui a fait la première partie de M, et Charles alias Ours, qui a fait un duo avec Lily Allen sur 22, ont tellement apprécié l'expérience qu'ils planchent déjà sur un second volume, qui se concentrera sur les morceaux moins connus de Souchon et qui sortira à l'automne prochain.

Coline Chavaroche