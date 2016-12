Alan Thicke mort à 69 ans : Tanya, sa dernière épouse, brise le silence

Quelques jours après la disparition brutale du comédien Alan Thicke, mort le 13 décembre dernier des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans, son épouse s'est finalement exprimée par le biais d'un communiqué officiel pour faire part de son chagrin et rendre hommage à celui qui partageait sa vie depuis près de vingt ans.

Âgée de 40 ans et née en Bolivie, Tanya Callau s'est fait connaître pour sa carrière de mannequin. Elle avait rencontré son mari en 1999 lors d'un événement organisé à Miami. Le couple s'était marié quelques années plus tard, en 2005, et ne s'était plus jamais quitté depuis son coup de foudre. Si elle n'a pas eu d'enfant avec son époux, Tanya est cependant très proche des trois fils d'Alan Thicke : Brennan (42 ans) et Robin (39 ans), nés du premier mariage de l'acteur avec Gloria Loring, et Carter (19 ans), issu du second mariage d'Alan Thicke avec Gina Tolleson.

Dans un message publié mardi par le site People, la veuve de la mythique star de la série Quoi de neuf docteur ? a ainsi tenu à remercier tous les personnes qui lui ont transmis des messages de soutien. Ses premières déclarations interviennent quelques heures après les obsèques d'Alan Thicke, inhumé le 19 décembre. "C'est avec une tristesse déchirante et un immense chagrin que je remercie tout le monde du fond de mon coeur pour tout l'amour et le soutien que j'ai reçu durant ce moment inimaginable. À travers les larmes et les sourires, nos plus chers amis et proches se sont rassemblés à notre domicile pour célébrer la vie de mon adorable et dévoué mari Alan Thicke. Hier, aux côtés de mes beaux-fils et de notre famille recomposée, nous avons enterré mon amour de mari, âme soeur, et le père de notre famille. Nous vous demandons de respecter notre intimité durant cette période de deuil profond", a-t-elle conclu.

Peu de temps après l'annonce de la mort d'Alan Thicke, ses fils s'étaient exprimés pour lui rendre hommage, mais également de nombreuses personnalités du cinéma, de la télévision et de la chanson. Leonardo DiCaprio, qui a tenu le rôle de Luke Brower dans la série Quoi de neuf docteur ?, était également venu avec Kirk Cameron, l'un des acteurs principaux de la série, pour assister aux obsèques.