Alan Walker : Le public parisien conquis par le phénomène électro

C'est au Yoyo, le très branché club du Palais de Tokyo de Paris, que le phénomène électro Alan Walker est venu poser ses platines ce vendredi 10 février, dans le cadre de sa tournée mondiale. Après l'Asie, le DJ et producteur part à l'assaut des routes européennes où ses fans l'attendent de pied ferme.

Le public chauffé par un duo de jeunes DJ - Rand Patch Ralph et Virgil Carlsson connus sous le nom de Kikkr - a sauté et tapé du pied aux rythmes des exquises sonorités d'Alan Walker. Le jeune prodige de la scène électro, capuche sur la tête et comme à son habitude cagoulé, a enflammé la scène parisienne avec ses tubes Move Your Body, Millionnaire ou encore Sing Me To Sleep. Accompagné au chant par la divine Alexandra Rotan, celui qui se faisait auparavant appeler Dj Walkzz a terminé en beauté son set avec l'explosif Faded, vendu à plus de 9,4 millions d'exemplaires dans le monde l'an passé, et streamé plus d'1,3 milliard de fois.

Un succès qui a conquis les adolescents du monde entier, et pas que, puisque c'est un public hétéroclite qui est venu danser et l'écouter pour son unique date en France, où il a joué à guichet fermé. Louane Emera aurait même été aperçue à l'événement.

Devant des jeux de lumière et des effets graphiques bien à lui, Alan Walker a fait vibrer ses fans français qui, reprenant en choeur ses paroles, les mains levés, lui ont prouvé qu'il n'était définitivement plus Alone. Pour ceux qui l'auraient manqué, ou souhaiteraient le revoir, Alan Walker, qui a fait la première partie de l'Anti World Tour de Rihanna, sera à Londres le 15 février prochain avant de partir en Allemagne puis en Italie avant de finir par les Etats-Unis.