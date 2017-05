Alanis Morissette arnaquée : 6 ans de prison pour son ancien manager

En mai 2016, Alanis Morissette attaquait son ancien manager en justice. Motif de la plainte : le vol de plusieurs millions d'euros, 4,7 très exactement. L'épisode judiciaire touche à sa fin. Un juge fédéral de Californie a condamné Jonathan Schwartz à six ans de prison.

En janvier dernier, l'ancien conseiller financier de la chanteuse canadienne – qui s'est aussi occupé d'autres chanteuses comme Beyoncé ou Mariah Carey – avait confirmé le vol des millions de dollars, plaidant coupable de fraude devant la cour fédérale. Jonathan Schwartz espérait alors ne passer qu'un an et un jour derrière les barreaux, une autre année soumis à une assignation à résidence et exécuter 2000 heures de travaux d'intérêt général. Dans une lettre ouverte adressée au Hollywood Reporter, l'ancien manager avait mis ses arnaques sur le compte d'une addiction aux jeux d'argent, promettant de rembourser les 8,7 millions de dollars volés à Alanis Morissette et ses autres clients.



Présente lors de l'audience qui s'est déroulée durant la soirée du 3 mai, l'interprète d'Ironic a témoigné, expliquant à la cour que sa capacité à faire confiance à autrui a sérieusement été ébranlée suite à cette délicate affaire. Sentant son manager basculer du côté obscur, la chanteuse de 42 ans lui a souvent demandé des comptes, des requêtes considérées comme irrespectueuses par ce dernier. "J'ai menti à maintes reprises aux personnes qui comptaient le plus pour moi, a confié le manager, en larmes, lors de l'audience. Je suis le seul responsable de ce désastre que j'ai causé. Quel que soit le temps que je vais passer en prison, je purgerai une vie honteuse."

Attendu en prison le 11 juillet prochain, Jonathan Schwartz sera suivi durant trois ans après sa libération, une surveillance qui impliquera un traitement contre les addictions, des dépistages anti-drogue réguliers et une aide psychologique. Il devra également rembourser les plus de huit millions de dollars dérobés.

Olivia Maunoury