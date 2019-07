Alanis Morissette enceinte à 45 ans : son parcours semé de fausses couches

Alanis Morissette est l'heureuse maman de deux enfants, un garçon de 8 ans prénommé Ever Imre, et une fille de 2 ans baptisée Onyx Solace. Dans quelques semaines, la famille s'agrandira puisque la célèbre chanteuse de 45 ans est enceinte de son troisième enfant, une naissance qui lui permettra ainsi de réaliser son rêve de fonder une famille nombreuse. Mais ce désir n'a pas été facile à concrétiser puisque de multiples fausses couches sont venues perturber les projets de la chanteuse et de son mari Mario "Souleye" Treadway.

Dévoilant son ventre très arrondi pour Self magazine, Alanis Morisette raconte au média américain pourquoi fonder une famille nombreuse n'a pas été facile. "Entre Ever et Onyx, il y a eu des faux départs, a-t-elle confié. J'ai toujours voulu avoir trois enfants et j'ai dû faire face à des obstacles et plusieurs fausses couches, donc je pensais que ce serait impossible." La chanteuse a vécu ces multiples grossesses brutalement interrompues comme une torture.