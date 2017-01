Alban Bartoli (The Voice) fait son coming out... grâce à Iris Mittenaere !

Les Français ont fait connaissance avec Alban Bartoli à l'occasion de la première édition de The Voice en 2012 sur TF1. Cinq ans plus tard, et après un passage remarqué par Les Anges 5 sur NRJ12, le jeune artiste a décidé de faire son coming out !

C'est dans les pages du magazine Public que l'artiste de 24 ans s'est exprimé pour la première fois après avoir parlé de son nouveau clip, Deux mamans. "Voilà, je suis gay ! (...) Ça fait un moment que je voulais faire mon coming out, mais c'était un peu compliqué avec mon ex. Je me suis tu pour le protéger, car sa famille acceptait moins son homosexualité. Aujourd'hui, je suis amoureux de Simon et il m'a donné envie de le révéler."

De plus, comme Alban l'a indiqué, c'est lors d'un déplacement pour l'élection de Miss Auvergne qu'il a rencontré son nouvel amoureux (Simon Oldani, comédien et mannequin)... grâce à Iris Mittenaere (Miss France 2016) ! "Simon faisait partie du jury du concours, moi j'allais chanter. On a passé toute la journée ensemble et, le soir, Iris nous a arrangé le coup ! Cela fait trois mois et c'est l'amour fou. Iris est prévenue : si on se marie, elle sera témoin !"

Pour finir, concernant son ex qui était également sa première relation, Alban a lâché : "Je l'ai rencontré à l'âge de 17 ans. Nous sommes restés ensemble pendant près de neuf ans et avons été pacsés. Au fil du temps, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre... Nous n'avions plus les mêmes attentes."

