Albert de Monaco : "Coup de fatigue" et "bilan de santé", le prince ralentit

"Suite à un état de fatigue qui a nécessité un bilan de santé dont les résultats ne suscitent aucune inquiétude, le Prince Albert II allégera son agenda public du mois de juillet". Voila le communiqué dévoilé par Monaco Matin, le premier concernant l'état de santé de l'actuel souverain monégasque en exercice, pour expliquer son absence à une exposition. Toutefois, malgré les consignes de ses médecins, Albert de Monaco a depuis multiplié les sorties !

Depuis le début du mois de juillet, l'époux de la princesse Charlene a été très présent aussi bien sur le Rocher qu'en déplacement aux quatre coins du monde. Alors, forcément, sa santé a été touchée. Monaco Matin ajoute que le prince a aussi payé une "bronchite mal soignée". Le quotidien ajoute : "Il devait quitter le palais pour se mettre au vert et profiter de la fraîcheur et de la tranquillité de la maison familiale de Roc Agel, sur les hauteurs de La Turbie." Le papa des craquants jumeaux Jacques et Gabriella va aussi pouvoir compter sur ses congés annuels du mois d'août puisque, avec sa femme, ils vont prendre trois semaines après l'incontournable et très chic Bal de la Croix-Rouge.

Le prince Albert a en attendant déjà repris progressivement ses activités puisque, le 17, il assistait aux côtés d'une Charlotte Casiraghi bien enceinte à la 6e édition du concert Summer Dream organisée au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco dans la cour d'honneur du palais princier et, le 19, on le retrouvait à la 2e édition de la performance artistique éphémère UPAW (Urban Painting Around the World) sur le Quai Albert 1er ainsi qu'au 31e meeting d'athlétisme Herculis organisé sur le Port Hercule.

Thomas Montet