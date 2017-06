Albert de Monaco face à 50 Cent et Louis Ducruet amoureux à Monte-Carlo

Après cinq jours intenses, le Festival de télévision de Monte-Carlo s'est achevé mardi 20 juin. Présent lors de la cérémonie de clôture pour remettre les prix, le prince Albert de Monaco était entouré de nombreuses stars avec lesquelles il a volontiers pris la pose devant les caméras.

À commencer par 50 Cent. Venu sur le Rocher pour faire la promotion de Power, série qu'il produit depuis quatre saisons et dans laquelle il tient l'un des rôles principaux, l'artiste de 41 ans a été vu tout sourire sur le tapis rouge des festivités. Vêtu d'un costume noir, l'acteur et rappeur américain a partagé une accolade avec l'époux de Charlene de Monaco avant de retrouver la compagnie de l'actrice britannique Helen Mirren, récompensée d'une Nymphe de cristal qui vient couronner une longue et riche carrière au cinéma et à la télévision.

Cette cérémonie de clôture a également permis d'apercevoir un Louis Ducruet (24 ans) très amoureux. Venu au bras de sa compagne Marie, le fils de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet n'a pas quitté la main de la jolie brunette, qui avait revêtu une longue robe blanche fendue. Inséparable, le binôme a profité de cet événement pour prendre quelques portraits en famille au côté du prince souverain.

Du côté des personnalités de télévision figuraient entre autres Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Paget Brewster (Esprits Criminels) ou bien encore Robert Patrick (Scorpion). Du côté des lauréats du Prix de l'Audience TV Internationale, NCIS a été sacrée meilleure série dramatique (Wilmer Valderrama, ex-chéri de Demi Lovato intégré au cast depuis 2016, était présent pour récupérer le prix), The Big Bang Theory a remporté le trophée de la meilleure série comique et Amour, gloire et beauté (qui a fêté en grande pompe ses 30 ans) a décroché la palme du meilleur soap opera.

Les acteurs Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Michel Jonasz (Lebowitz contre Lebowitz), Jenna Coleman (Victoria) et Aksel Hennie (Nobel) ont tous été distingués pour leurs performances. Enfin, Victoria a été sacrée meilleure série dramatique et Fleabag est la meilleure série comique.

Le palmarès complet sur le site du Festival de télévision de Monte-Carlo