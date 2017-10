Albert de Monaco, Louis Ducruet et Pierre Casiraghi, coéquipiers de moustache !

En ce moment, le prince Albert II de Monaco a tout intérêt à s'accrocher à sa moustache quand il se rend au stade Louis-II, car les matchs de l'ASM, quelle barbe ! Fidèle au poste et en famille dans la tribune d'honneur mardi soir (17 octobre 2017) pour soutenir les troupes de Leonardo Jardim en Ligue des Champions, le souverain monégasque en a été quitte pour vivre une nouvelle soirée rasoir...

Déjà en position inconfortable avant la rencontre, l'AS Monaco a encore chuté face aux Turcs du Besiktas Istanbul, venus s'imposer 2 à 1 en principauté, et se retrouve bonne dernière de son groupe avec un seul petit point glané en trois rencontres. Triste résultat pour les premiers supporters du club, le prince Albert et ses neveux Pierre Casiraghi et Louis Ducruet. Les deux jeunes hommes, régulièrement présents au stade mais rarement en même temps, étaient mobilisés avec leur oncle pour cette rencontre où le faux pas était interdit.

Le trio n'avait pas seulement en commun son engagement derrière l'équipe du Rocher, mais aussi... sa pilosité faciale : alors que le prince Albert a adopté le look moustachu depuis plusieurs semaines, en hommage aux carabiniers monégasques dont la compagnie célèbre cette année son bicentenaire, on a pu découvrir que le fils de la princesse Stéphanie et de Daniel Ducruet (lequel participait récemment à l'émission Un dîner presque parfait !) l'imite. Une moustache qui ne semble pas déplaire à la compagne de Louis, Marie, à en juger d'après les baisers qu'ils n'ont pas manqué de partager, toujours aussi amoureux dans les travées de Louis-II. Quant au jeune papa Pierre Casiraghi, dont la discrète épouse Beatrice Borromeo se livrait récemment sans filtre dans la presse italienne, il y a bien longtemps qu'il n'a plus été rasé de frais : alors qu'il vient d'achever sa deuxième saison de courses nautiques en GC32 à la 5e place du classement général, son style vieux loup de mer est devenue une valeur sûre. Mais lui aussi a suivi l'hommage du prince aux carabiniers, taillant sa barbe jusqu'alors foisonnante pour mieux faire ressortir la moustache.

Le prince Albert avait également à ses côtés le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev, avec lequel il a échangé au cours de la partie. Inquiété par la justice monégasque, le président Dmitri Rybolovlev était pour sa part encore aux abonnés absents, même s'il "apporte toujours un grand soutien", selon l'entraîneur Leonardo Jardim : "Les choses privées sont les choses privées. Il est présent de la même façon, il nous envoie les mêmes messages", a indiqué le technicien portugais en conférence de presse.