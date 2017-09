Albert de Monaco moustachu et complice avec Charlene pour un gala exceptionnel

Il y a quelques jours, Charlene de Monaco se trouvait en Italie pour participer à la Fashion Week de Milan, notamment au sublime défilé Versace avec toutes les plus grandes icônes des années 90 (Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Helena Christensen). Son époux le prince Albert de Monaco était resté sur le Rocher pour assister à la débâcle de son club en Ligue des Champions. Les parents de Gabriella et Jacques se sont retrouvés depuis.

Jeudi 28 septembre, la Fondation Prince Albert II de Monaco a organisé une soirée caritative exceptionnelle sur les terrasses du casino monégasque pour soutenir les initiatives en faveur d'un océan durable, le tout premier Gala pour l'Océan de Monte-Carlo. Un événement auquel Albert et Charlene de Monaco ont participé avec complicité et glamour. Arborant une toute nouvelle moustache qui fait sensation, le prince Albert avait enfilé un smoking de rigueur pour cette soirée placée sous le signe de l'environnement et la sauvegarde de la planète. Son épouse, rayonnante à ses côtés, portait une robe bustier noire qui lui allait à ravir. Entouré de nombreux invités, le couple princier a partagé des instants de tendresse lors du photocall officiel.

Pour cette première édition, le Gala pour l'océan de Monte-Carlo a pu compter sur la présence du chanteur américain Robin Thicke accompagné de sa jeune compagne de 22 ans April Love Geary, enceinte de leur premier enfant. La navigatrice française Maud Fontenoy, très impliquée dans la cause environnementale, était également présente, élégante en robe noire, l'acteur américain Adrien Brody, la bombe suédoise Victoria Silvstedt.

Comme annoncé, Leonardo DiCaprio était à l'honneur pour cette première édition, récompensé pour ses actions exemplaires concernant la préservation de la planète. Plusieurs lots étaient mis en vente durant la soirée, dont une journée dans les coulisses d'un tournage de l'acteur hollywoodien, une partie de football avec Neymar Jr., un dîner en tête à tête avec le prince Albert II, les casques et combinaison des pilotes de Formule 1 Fernando Alonso et Lewis Hamilton, des bijoux et oeuvres d'art majestueux ou encore un portrait de la princesse Grace, en noir et blanc et n'ayant jamais quitté le palais princier. Une plongée avec les requins, un séjour sur une île zéro émission dans les Bahamas et une semaine sur un superyacht de 70 mètres étaient également proposés.