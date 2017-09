Albert de Monaco moustachu et Pierre Casiraghi barbu devant une ASM rasoir...

Le prince Albert de Monaco préparerait-il le terrain (facial) pour adhérer au mouvement "Movember" - campagne annuelle de sensibilisation aux maladies masculines ?

Depuis la rentrée, le souverain monégasque se laisse en effet pousser la moustache : naissante lors du traditionnel pique-nique de rentrée des Monégasques, auquel il a pris part avec la princesse Charlene et leurs jumeaux Jacques et Gabriella, en plein essor quelques jours plus tard lors de l'inauguration de l'exposition "Art-bre" à Roquebrune-Cap-Martin, en présence notamment de Nikos Aliagas qui exposait ses photographies, bien en place au moment de son allocution devant les Nations unies le 19 septembre... Mercredi 27 septembre, Albert faisait même la paire avec son neveu Pierre Casiraghi, adepte depuis un moment du look moustache et barbe, dans la tribune d'honneur du Stade Louis-II.

Premiers supporters de l'AS Monaco, le chef de l'Etat et le fils de la princesse Caroline de Hanovre, qui faisait relâche de ses joutes nautiques à bord de Malizia, étaient une fois de plus réunis derrière les joueurs de la principauté à l'occasion de la venue du FC Porto en Ligue des Champions. Un soutien qui n'a hélas pas été récompensé, les hommes de Leonardo Jardim ayant été surclassés par les visiteurs (0-3), deux semaines après avoir dû se contenter d'un match nul en déplacement à Leipzig. Quelques nuages sur e plan sportif alors que le propriétaire de l'ASM, le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, se trouve lui dans l'oeil du cyclone en raison de révélations sur ses relations très privilégiées avec la justice et la police du Rocher... Ce qui n'a pas empêché le prince Albert d'échanger plaisamment avec Vadim Vasilyev, le numéro 2 du club monégasque.

Deux jours plus tôt, le prince Albert honorait de sa présence un gala organisé au Yacht Club de Monaco pour les 20 ans de mission de l'association Les enfants de Frankie. Il a pu y retrouver un jeune homme de 20 ans soutenu par l'organisme et dont il avait réalisé le rêve fou : celui d'avoir Zinédine Zidane et Fabien Barthez à son anniversaire. La princesse Charlene, quant à elle, est retournée à sa discrétion usuelle après avoir fait sensation aux défilés Versace et Giorgio Armani lors de la Fashion Week de Milan.