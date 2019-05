Albert de Monaco présente une expo sur le parcours de Grace Kelly

Le 13 mai, veille du lancement officiel de l'exposition Monaco, 6 mai 1955, Histoire d'une rencontre, le prince Albert II de Monaco a rencontré la presse pour en parler, sous les dorures du palais princier. L'événement met en vedette sa défunte mère, l'actrice Grace Kelly.

Conçue autour d'un parcours photographique, cette exposition revient sur le parcours de la regrettée Grace Kelly, dans les lieux mêmes où elle a rencontré le prince Rainier, souverain monégasque de 1949 à 2005. Les clichés de Michel Simon, photographe de Paris Match, et d'Edward Quinn, photographe d'origine irlandaise installé sur la Côte d'Azur, replongent les visiteurs dans cette rencontre imaginée par Pierre Galante, rédacteur à Paris Match. Les commissaires de l'exposition, Thomas Fouilleron, le directeur des Archives et de la Bibliothèque du palais de Monaco, et Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, ont servi de guide à la trentaine de journalistes conviés pour cette visite. On a aussi pu voir l'écrivain Henry-Jean Servat.

Malgré sa disparation en 1982, Grace Kelly reste très populaire. Après avoir inauguré en principauté une exposition événement commémorant le 90e anniversaire de la naissance de sa mère la princesse Grace – Grace Kelly 90 Years, initiative de l'artiste plasticien Stéphane Bolongaro présentée au musée des Collections des voitures princières et qui voyagera prochainement à travers les États-Unis –, le prince Albert de Monaco s'était rendu Normandie en avril dernier pour découvrir une autre installation hommage intitulée Grace de Monaco, princesse en Dior. Une installation présentée comme un voyage dans le "style éternel" de la défunte icône proposé du 27 avril au 17 novembre 2019 au musée Christian Dior de Granville.

Thomas Montet