Albert de Monaco : Rires avec Mado la Niçoise et bombe avec Kobra, folle semaine

Avec un agenda aussi chargé que le sien, jalonné par surcroît de problématiques de longue haleine telle que la préservation de l'environnement, le prince Albert II de Monaco a sans doute bien besoin de parfois relâcher un peu la pression : le souverain a eu l'occasion de le faire dans la soirée du vendredi 22 mars 2019 en s'offrant une soirée de rire au Grimaldi Forum.

Ce soir-là, le chef d'Etat âgé de 61 ans joignait l'utile et l'agréable, encourageant par sa seule présence les 14e Sérénissimes de l'Humour, festival qu'organise en principauté Salim Zeghdar et sa société Monaco Live Productions et dont il assume le patronage, et riant de bon coeur devant le show de l'inénarrable Mado la Niçoise. A l'issue de la représentation, le prince Albert n'a pas manqué de rencontrer Noëlle Perna, interprète de ce personnage jubilatoirement outrancier, pour lui faire part de ses impressions. La comédienne et humoriste succédait sur la scène du Grimaldi Forum à Fabrice Eboué et Jeanfi Janssens, avant de laisser la place à Anne Roumanoff, qui l'a investie samedi soir, en clôture des quatre soirs du festival, lequel soutient l'Association mondiale des amis de l'enfance (Amade) dont la princesse Caroline de Hanovre est la présidente.

Quelques jours plus tôt, lundi 18 mars, le prince Albert II de Monaco s'était ouvert de manière inattendue à une autre discipline, se muant en street artist, blouse de protection sur le costume et bombe de peinture à la main, au côté du véritable street artist Kobra. S'inspirant des montres molles de Dali, ce dernier a réalisé une fresque de 7 mètres par 12 qui sera accrochée sur les remparts du Fort Antoine pendant 9 mois et représente une banquise molle fondant inexorablement. Le message est clair et rejoint celui du prince Albert : il y a urgence à agir pour sauver la planète...

Entre les deux dates, le souverain monégasque est apparue en compagnie de son épouse la princesse Charlene pour une autre cause d'intérêt général : la prévention routière. Mercredi 20 mars dans la soirée, le couple princier prenait part à l'assemblée générale de l'association Prévention Routière Monégasque (PMR), au cours de laquelle l'éducation des jeunes aux bonnes pratiques et aux bons comportements sur la route a été au coeur des discussions. Un axe de travail dans lequel s'est aussi engagée Camille Gottlieb, fille de la princesse Stéphanie et nièce du prince Albert, à l'initiative de l'association Be Safe pour contrer les dangers de l'alcool au volant chez les jeunes.

Albert et Charlene de Monaco doivent ce dimanche 24 mars accueillir en principauté le président de la République populaire de Chine Xi Jinping, qui s'entretiendra en privé avec le souverain, pour ce qui constitue la première visite d'un président chinois sur le Rocher. Xi Jinping, qui a précédemment fait une étape en Italie, ira ensuite dîner avec Emmanuel Macron à la villa Kérylos avant de passer la nuit au Negresco, à Nice, puis de gagner Paris lundi.