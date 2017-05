Albert de Monaco: Vainqueur de bon coeur face à Mick Schumacher, fils de Michael

Dernier week-end du mois de mai oblige, l'heure est venu pour le Rocher de rugir à nouveau ! Le Grand Prix de Monaco prend ses quartiers en principauté, et le prince Albert a déjà lancé les festivités.

Comblé par le titre de champion de France de l'AS Monaco décroché samedi dernier, le souverain monégasque a continué à prendre du plaisir avec le football au Stade Louis-II, en tant que joueur cette fois. Le prince a revêtu le maillot de l'AS Star Team for the Children, association qu'il a fondée en 1993 avec Mauro Serra au profit des enfants défavorisés, pour le traditionnel match caritatif "World Stars" l'opposant à une sélection de l'Association mondiale des pilotes de F1 en préambule au Grand Prix de Formule 1 qui se court en principauté.

Pour cette 25e édition du match de bienfaisance, l'AS Star Team affrontait l'équipe Nazionale Piloti F1, composée de pilotes de F1 et de formules de promotions. Le prince Albert II de Monaco comptait ainsi parmi ses adversaires, emmenés par Felipe Massa (capitaine à la palce de Fernando Alonso, absent pour cause de 500 Miles d'Indianapolis), miraculé et fidèle au poste avec sa famille dans les tribunes, des pilotes en activité tels que Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ou encore Carlos Sainz Jr., d'illustres retraités, à l'image de Giancarlo Fisichella, Mika Häkkinen et le futur papa Nico Rosberg, mais aussi la jeune génération en train d'éclore dans les divisions inférieures : notamment un certain... Mick Schumacher, fils de Michael ! A 18 ans, le jeune Allemand gravit les échelons de manière impressionnante : après avoir fait ses armes en Formule 4, il évolue cette saison en Formule 3 sous les couleurs de l'écurie italienne Prema Powerteam, occupant actuellement le 7e place du classement général, après neuf courses.

Soumis à une pression considérable, entre l'état de santé de son père et les menaces dont sa famille a récemment été la cible, Mick Schumacher était ravi de disputer cette rencontre, au côté d'un autre fils de champion du monde : Hugo Häkkinen, qui a lui délaissé le sport automobile pour tenter de faire carrière dans le football.

Pour affronter cette solide équipe, Albert II de Monaco pouvait compter sur nombre d'anciens footballeurs de haut niveau, tels Marco Simone, Frédéric Dehu, Flavio Roma (l'ancien gardien de l'ASM était utilisé comme joueur de champ), Patrice Loko (l'ancien buteur des Canaris de Nantes était en forme puisqu'il avait fait une petite sieste avant de jouer !), Sebastien Frey, Max Biaggi, Jan Koller, José Cobos, Olivier Dacourt ainsi que William Gallas. Coaché cette année encore par Claudio Ranieri, ils l'ont emporté 2-1 grâce à Ludovic Giuly et un superbe ciseau de Maro Engel, pour une belle revanche sur l'an dernier (défaite 3-1) dans une ambiance toujours délicieusement bon enfant.