Albert et Charlene de Monaco célèbrent Pâques avec Jacques et Gabriella

Cette semaine, le prince Albert et la princesse Charlene de Monaco étaient absents du Bal de la Rose. Le couple a en revanche assisté à un tournoi de rugby et admiré les espoirs du ballon ovale. Leurs jumeaux, les princes Jacques et Gabriella, en ont profité pour s'initier à sa maîtrise...

Ce samedi 31 mars, 16 équipes de jeunes venus de 13 pays ont participé à la 8e édition du tournoi Sainte-Dévote. L'événement portée par la Fédération monégasque de rugby et soutenu par la Fondation Princesse Charlène de Monaco a eu lieu sur la pelouse du stade Louis II. Le prince Albert II, la princesse Charlene de Monaco et le rugbyman français Frédéric Michalak en étaient les spectateurs de marque.

Le couple princier s'est rendu à Louis II avec leurs enfants, Jacques et Gabriella (3 ans). La petite famille est descendue sur la pelouse en fin de compétition. La princesse Charlene a remis à l'équipe venue d'Athènes le trophée des vainqueurs. Ses jumeaux les ont vu de près et, certainement inspirés par la série de matchs, se sont échangés quelques passes avec un ballon miniature.

La veille (vendredi 30 mars), Albert II de Monaco, son épouse et leurs enfants ont lancé les célébrations du week-end de Pâques. Ils ont assisté, du balcon du palais princier et en présence du père Penzo, à la Procession du Vendredi Saint.