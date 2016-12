Albert et Charlene de Monaco: Meilleurs voeux des jumeaux Jacques et Gabriella !

À l'approche des fêtes de fin d'année, les récentes apparitions officielles des jumeaux Jacques et Gabriella ont réchauffé le coeur des Monégasques. Parmi les dernières sorties très remarquées, on compte notamment leur apparition au village de Noël le 4 décembre ou encore leur venue pour célébrer l'anniversaire de la création de la fondation Princesse Charlene de Monaco, le 14 décembre.

Tout juste âgés de 2 ans (ils les ont fêtés le 10 décembre), le prince héréditaire et la princesse s'apprêtent aujourd'hui à fêter leur troisième Noël. Ce jeudi 22 décembre, le palais a ainsi dévoilé la carte de voeux officielle de la famille princière. Les jumeaux y apparaissent plus adorables que jamais pour prendre la pose au côté du prince Albert de Monaco et la princesse Charlene, devant un sapin décoré avec goût et représentant les couleurs monégasques. Vêtue d'une robe rouge, Gabriella est installée sur les genoux de sa mère, tandis que le prince héréditaire Jacques s'affiche sérieux, se tenant debout au côté de sa soeur jumelle et de leur mère. "Que la paix et la joie de Noël vivent en nos coeurs pendant l'année 2017, meilleurs voeux", est-il écrit sur le carton publié sur la page Facebook de la principauté.

Jacques et Gabriella sont ce que j'ai de plus important dans ma vie

Sur l'un des cinq autres clichés, les deux petits princes sont photographiés seuls avec leur père. Le prince héréditaire Jacques, qui fixe l'objectif de la caméra, s'affiche avec un sourire charmeur, tandis que Gabriella partage un rire complice avec le prince Albert II. Espiègle, la petite princesse est également vue en train de dessiner au crayon sur une feuille blanche, pendant que son frère jumeau s'amuse à faire tenir au-dessus de sa tête une grande étoile dorée.