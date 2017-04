Albert II de Monaco : Ses conseils à George Clooney, bientôt papa de jumeaux

Son épouse la princesse Charlene partie la semaine dernière, dans le cadre des actions de sa fondation, passer quelques jours en Afrique du Sud, où elle espère pouvoir emmener bientôt Jacques et Gabriella, le prince Albert II de Monaco a pu avoir les jumeaux rien que pour lui – quand il n'était pas accaparé par son agenda officiel chargé. Et "c'est du sport", comme le confiait récemment leur maman, qui a considérablement réduit ses activités publiques afin de s'occuper d'eux à plein temps. Le souverain monégasque ne dit pas le contraire, dans de nouvelles confidences à l'hebdomadaire People.

Père de jumeaux de 2 ans, le prince Albert (59 ans) a été invité par le magazine américain à prodiguer quelques conseils à l'acteur George Clooney, qui s'apprête, à bientôt 56 ans, à découvrir cette expérience particulière : son épouse Amal doit mettre au monde au mois de juin des jumeaux, un garçon et une fille également, comme dans le cas du couple princier. B.a.-ba de son petit guide de survie à l'attention d'un futur papa de jumeaux ? "Du café noir et de la lecture."

"George devrait se servir une bonne tasse de café chaque matin, je sais que ça a l'air plutôt banal mais c'est vraiment, vraiment important", recommande le chef d'État, n'ignorant certainement pas que ledit George est l'ambassadeur incontournable d'une marque de café incontournable. Ce qui ne dispense pas la star hollywoodienne de "faire des réserves de sommeil" avant l'arrivée des jumeaux : "Heureusement pour Charlene et moi, précise-t-il, ça n'a jamais été un problème, Gabriella et Jacques ont relativement bien fait leurs nuits dès le début. Bien sûr, il y a eu des nuits – il y en a encore – où il fallait les prendre avec nous, dans notre chambre. Je sais que cela semble relever du pur sens commun, mais avoir une pièce séparée – dans notre cas, une chambre d'enfant – ou ne serait-ce qu'un endroit séparé aménagé permet aux deux parents d'avoir un peu de sommeil plus facilement, à tour de rôle."

Une astuce pour différencier les jumeaux ?

Deuxième conseil : être fin prêt lorsque se produira la naissance. "Il y a en vérité un très bon petit livre sur le fait d'être père de jumeaux : A Dad's Guide to Twins, by Joe Rawlinson, indique le prince Albert, prêtant même à People son exemplaire personnel. Il m'a beaucoup aidé, il contient des conseils avisés et est facile à lire."

Puis, en montrant fièrement des photos de ses enfants au journaliste de People, le souverain monégasque relativise la difficulté de bien distinguer les jumeaux : "C'est en fait moins problématique qu'on pourrait le croire, assure-t-il. Ils sont différents l'un de l'autre, ils bougent différemment – et dans notre cas, Jacques était nettement plus petit que sa soeur à leur naissance, c'était assez facile de le reconnaître." Aujourd'hui, c'est "déjà un grand garçon", remarque-t-il au passage. On l'a vu en début d'année à l'occasion des célébrations de sainte Dévote, Gabriella et son frère grandissent en effet à toute allure. Leur père aussi doit le ressentir, lui qui passe beaucoup de temps hors du foyer pour ses nombreuses missions.

La semaine dernière, le prince Albert était notamment de visite en France, dans les pas de son arrière-grand-père Louis II, le "Prince Soldat", dans l'Aisne et la Marne à l'occasion du centenaire de la bataille du Chemin des Dames. Deux jours plus tard, il se partageait entre une réception à l'Élysée en l'honneur de la voile française, marquée par la remise de la Légion d'honneur aux skippers Armel Le Cléac'h et Thomas Coville, et l'inauguration du salon Top Marques en principauté, un grand rendez-vous d'affaires. Sans oublier d'honorer de sa présence, comme chaque année, le Rolex Masters de Monte-Carlo et d'en remettre le trophée à une vieille connaissance : Rafael Nadal, victorieux pour la dixième fois sur la terre monégasque. Charlene aura exceptionnellement manqué ce sacre-là, alors en Afrique du Sud, où elle a revendiqué son "héritage" : "Je suis africaine, a-t-elle rappelé, et c'est mon héritage. Ça le sera toujours. C'est dans mon coeur et dans mes veines. J'ai hâte d'amener [Jacques et Gabriella] ici. J'ai hâte qu'ils découvrent l'Afrique." On devrait prochainement découvrir une autre interview accordée le même jour à la revue Top Billing.