Alec Baldwin : Drogue, alcool et overdose... Ses confidences explosives !

En promotion pour son nouveau livre Nevertheless: A Memoir, à paraître le 4 avril, Alec Baldwin s'est confié comme jamais lors d'une récente interview pour l'émission de télé Good Morning America, qui sera diffusée le 3 avril prochain.

En attendant que l'intégralité du show soit diffusé sur les chaînes américaines, le site Us Weekly a publié une première bande-annonce dans laquelle l'acteur de 58 ans a évoqué son lourd passé de dépendance à l'alcool et à la drogue.

"Ce n'est qu'à l'âge de 27 ans que je suis finalement devenu sobre. C'était chaud, j'ai passé deux ans dans le brouillard à consommer de la drogue et à boire tous les jours... C'était franchement la misère, c'était une période très difficile. Il y avait énormément de souffrance derrière tout ça, énormément de peine", s'est-il souvenu, non sans émotion.

Marqué par ses vieux démons, l'ex-mari de Kim Basinger, avec qui il a eu la belle Ireland Baldwin, se souvient précisement du jour où il a arrêté de boire : le 23 février 1985. Si l'on ignore ce qui a été l'élément déclencheur pour l'acteur qui a joué dans Beetlejuice, Pearl Harbor et Aviator, en revanche il assure que sans cela, il ne serait plus là pour en parler. Et pour cause, il a révélé avoir fait une overdose qui aurait pu lui être fatale.

"Je crois que je fais partie de ces gens qui ont eu de la chance que ça coince. De fait, si ça n'était pas arrivé à ce moment-là, je crois que j'aurai bien fini par y passer. Je le savais déjà à l'époque, même si j'ai longtemps gardé secret ce dont je parle - une overdose de drogue. Je suis content au final que ça soit arrivé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent la sobriété à un si jeune âge", a-t-il ajouté.

Depuis, Alec Baldwin a heureuse retrouvé un équilibre et la sérénité. Il partage désormais sa vie avec la très sportive Hilary Thomas, qu'il a épousée au mois de juin 2012. Le couple, qui fêtera bientôt son cinquième anniversaire de mariage, a trois beaux enfants : Carmen Gabriel (3 ans), Rafael Thomas (un an et demi) et Leonardo Angel (7 mois).

Coline Chavaroche