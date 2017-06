Alec Baldwin fait une bourde et révèle la date de son remariage avec Hilaria

Fous amoureux comme au premier jour, Hilaria et Alec Baldwin préparent activement leur remariage. Après avoir redemandé la main de son épouse en avril après cinq ans d'union, l'acteur de 59 ans s'apprête à lui dire de nouveau "oui" lors d'une cérémonie qui se devait être discrète.

C'était sans compter sur l'enthousiasme du trublion de Saturday Night Live qui a fini par vendre la mèche à la presse. Interrogé lundi 26 juin par le site E! News lors de l'avant-première de son film Blind, Alec Baldwin a gaffé en révélant que le couple se remariait ce vendredi. Une confession inattendue qui a poussé Hilaria Baldwin (33 ans) a réagir avec humour. "Maintenant, il y aura des gens en bas de chez nous", a-t-elle ajouté en lui adressant une légère tape sur l'épaule. "Pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Je ne voulais pas dire ça. J'ai dit qu'on se remariait ? Non, on refait la décoration !", a-t-il tenté de rattraper. "S'il y a des paparazzi, c'est de sa faute", a ajouté la mariée.

En couple depuis huit ans, Hilaria et Alec Baldwin sont parents de trois adorables enfants, Carmen (3 ans), Rafael (2 ans) et Leonardo (9 mois). L'acteur hollywoodien a également une fille aînée, Ireland (21 ans et mannequin), née de sa relation avec Kim Basinger.

Active sur Instagram, Hilaria Baldwin avait par ailleurs publié plusieurs photos très explicites du couple en train d'échanger des baisers langoureux ces derniers jours. Très tactiles, les jeunes parents adorent s'afficher sur les réseaux sociaux. Aucun doute qu'ils devraient donc très probablement partager les photos de leurs secondes noces...