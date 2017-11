Alec Baldwin, honoré, fait son mea culpa : "J'ai harcelé des femmes"

Alec Baldwin passe aux aveux. Jeudi 2 novembre à New York, l'acteur de 59 ans a profité du déjeuner de gala des Paley Honors, événement lors duquel il a été honoré pour l'ensemble de sa carrière, pour prononcer un discours édifiant.

À l'heure où les témoignages se multiplient pour dénoncer les agressions et le harcèlement sexuel à Hollywood, le comédien a ainsi admis qu'il s'était déjà mal comporté envers les femmes par le passé. "J'ai certainement traité les femmes de manière très sexiste. J'ai harcelé les femmes. J'ai négligé les femmes. J'ai sous-estimé les femmes, a déclaré la star du Saturday Night Live selon le Hollywood Reporter. Quelques fois, j'ai fait ce que beaucoup d'hommes font, ce qui signifie... qu'on ne traite pas les femmes de la même façon qu'on traite les hommes, non. Je viens d'une génération où l'on ne traite pas bien les femmes et j'aimerais que cela change. J'aimerais vraiment que ça change."

Concédant que le problème n'est pas spécifique à Hollywood mais qu'il existait aussi dans "tous les espaces de travail", Alec Baldwin a poursuivi son discours en affirmant qu'il était "important" d'instaurer un climat "favorable, meilleur, juste et approprié, mais aussi productif", afin que des scandales comme ceux d'Harvey Weinstein ou Kevin Spacey ne se reproduisent plus. Au micro, le papa d'Ireland (22 ans), Carmen (4 ans), Rafael (2 ans) et Leonardo (1 an) a ensuite expliqué qu'il avait eu vent de certaines rumeurs. "J'avais entendu certaines choses, des rumeurs qui concernaient des personnes, mais je n'en connaissais pas l'étendue, lorsqu'on entend des centaines et des centaines de femmes qui se plaignent de ça... Cela a été une expérience très révélatrice à mes yeux. Nous devons être vigilants d'une nouvelle façon", a-t-il conclu.