Alec Baldwin papa pour la 5e fois : L'acteur, gaga, pose avec son bébé

Déjà papa de la sublime Ireland – fille de Kim Basinger et fruit de son premier mariage –, Alec Baldwin vient de fêter la naissance de cinquième enfant. En effet, sa femme Hilaria Thomas, une prof de yoga de vingt-six ans sa cadette, vient d'accoucher de leur quatrième enfant ensemble. La belle brunette de 34 ans s'est empressée d'annoncer l'heureuse nouvelle sur Instagram, en postant une photo d'elle tenant dans ses bras son petit bébé, sous le regard on ne peut plus attendri de la star hollywoodienne.

Au détour de la légende, Hilaria a confirmé le sexe du nouveau-né, mais pas son nom : c'est un garçon. "Le voilà ! Il est parfait ! 3,7 kg", précise la maman qui a déjà mis au monde trois autres mini-Baldwin, Carmen Gabriela (née en août 2013), Rafael Thomas (né en juin 2015) et Leonardo Angel Charles (né en septembre 2016).