Alec Baldwin : Romantique, un genou à terre pour redemander la main d'Hilaria

L'incontournable humoriste de Saturday Night Live avait rencontré sa femme à l'été 2011. Très vite, Hilaria et Alec Baldwin s'étaient ensuite installés dans un appartement de Greenwich Village avant de se fiancer huit mois plus tard. Ensemble, ils sont les parents de trois adorables têtes blondes : Carmen donc, qui fêtera ses 4 ans en août prochain, Rafael (20 mois) et le petit Leonardo (7 mois).

De son premier mariage avec Kim Basinger, Alec Baldwin est également père d'une fille aînée, Ireland Baldwin, 21 ans et mannequin.