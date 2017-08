Alerte devant Buckingham Palace : Un terroriste armé arrêté

Alors que Barcelone se recueille et s'insurge ce samedi 26 août 2017, une grande manifestation populaire étant prévue en réaction aux attentats jihadistes des 17 et 18 août qui ont fait 15 morts et plus de 120 blessés, l'Europe a de nouveau tremblé vendredi 25 août. A Bruxelles et à Londres, deux attaques ont été perpétrées par des individus isolés...

A Bruxelles, un Belge d'origine somalienne a assailli trois militaires sur un boulevard en plein coeur de la ville et a été abattu, le parquet fédéral indiquant par suite avoir ouvert une enquête pour des "faits de tentative d'assassinat terroriste".

A Londres, c'est devant le palais de Buckingham qu'un autre incident de nature terroriste était à déplorer. Alertés par la présence d'un grand couteau - on parle tantôt d'un sabre, tantôt d'une machette - dans une voiture venue se stationner à proximité d'un véhicule de police, les agents ont appréhendé vers 21 heures un individu âgé d'entre 20 et 30 ans, lequel est parvenu à blesser légèrement aux bras deux policiers lors de son interpellation. Il est actuellement détenu dans le cadre de la législation antiterroriste britannique.

Si l'incident s'est produit aux abords d'un lieu très symbolique, emblématique de la monarchie, et a suscité des mouvements de panique, la reine Elizabeth II ne risquait rien : la souveraine profite actuellement de son long congé estival à Balmoral, en Ecosse.