Alessandra Ambrosio déjà recasée ? Le top surpris avec un mystérieux Italien

Après dix ans de relation et deux enfants, Alessandra Ambrosio et Jamie Mazur ont annoncé leur rupture il y a quelques mois. Et il semble que le top brésilien soit déjà tombé sous le charme d'un autre homme ! Le duo s'est affiché lors d'une récente soirée au casino.

Alessandra Ambrosio aurait-elle retrouvé l'amour après sa rupture avec Jamie Mazur ?

En mars dernier, Alessandra Ambrosio et l'entrepreneur américain Jamie Mazur ont rompu après dix ans de fiançailles. Deux enfants sont nés de cette union, Anja (10 ans) et Noah (6 ans), que les fans du mannequin peuvent régulièrement apercevoir sur des photos et vidéos publiées sur Instagram.

