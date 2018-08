Alessandra Ambrosio en couple : Le top model et son chéri s'embrassent en public

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Ceux d'Alessandra Ambrosio découvrent l'identité et le visage de son nouveau compagnon. La bombe brésilienne commence une histoire d'amour avec un charmant Italien...

L'heureux élu s'appelle Nicolo Oddi ! Comme Jaime Mazur, l'ex-fiancé d'Alessandra Ambrosio et papa de ses deux enfants, Anja et Noah (10 et 6 ans), Nicolo est le fondateur d'une marque de vêtements. La sienne s'appelle Alanui. Sa soeur Carlotta en est la co-fondatrice et directrice artistique.

Alessandra et Nicolo ont éveillé les soupçons de romance au cours d'une soirée entre amis le samedi 28 juillet 2018, à Atlantic City, dans le New Jersey. Des rumeurs confirmées deux semaines plus tard à Los Angeles. Lundi 13 août, le top model de 37 ans et son chéri ont été photographiés en pleine rue, partageant de tendres baisers.

Cet été, Alessandra Ambrosio a voyagé en Russie pour la Coupe du monde de football, à Berlin, Paris lors de la Fashion Week Haute Couture puis Ibiza. Elle sillonne désormais la Californie avec ses deux enfants, un road-trip d'avant-rentrée dont elle partage des photos sur les réseaux sociaux.