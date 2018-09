Alessandra Ambrosio officialise avec son nouveau chéri à la Fashion Week

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux d'Alessandra Ambrosio sont heureux d'apprendre qu'elle a enfin officialisé sa nouvelle relation. La bombe brésilienne et son chéri Nicolo Oddi ont profité de la Fashion Week de Milan pour faire leur premier tapis rouge à deux...

Dimanche 23 septembre, dernier jour de Fashion Week de Milan, Alessandra Ambrosio et Nicolo Oddi ont assisté aux Green Carpet Fashion Awards, célébrant une mode respectueuse de l'environnement. L'événement s'est déroulé au Teatro alla Scala. Alessandra Ambrosio portait une superbe robe noire décolletée à pois blancs en tulle (tissu créé à partir de polyester recyclé) de la marque Philosophy. Son compagnon était élégant en smoking et noeud papillon noirs.

Alessandra et Nicolo ont ainsi officialisé leur romance, qui faisait l'objet de premiers soupçons depuis une soirée entre amis le 28 juillet dernier, à Atlantic City, dans le New Jersey. Ces soupçons ont été confirmés deux semaines plus tard à Los Angeles. Lundi 13 août, le top model de 37 ans et son chéri avaient été photographiés en pleine rue, échangeant de tendres baisers.

Comme Jaime Mazur, l'ex-fiancé d'Alessandra Ambrosio et papa de ses deux enfants, Anja et Noah (10 et 6 ans), Nicolo est le fondateur d'une marque de vêtements, Alanui, dont sa soeur Carlotta est la cofondatrice et la directrice artistique.