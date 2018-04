Alessandra Sublet amoureuse de Clément à Saint-Barth' : De rares images...

Alessandra Sublet est plutôt timide quand il s'agit de dévoiler sa vie privée.

Ainsi, il est assez rare de voir l'animatrice mettre en avant Clément Miserez, l'homme qu'elle a épousé en 2012 et avec qui elle a eu deux enfants, Charlie (5 ans) et Alphonse (3 ans). Actuellement en vacances à Saint-Barthélemy, la star de 41 ans l'a pourtant exhibé fièrement sur ses réseaux sociaux en marge d'une compétition nautique !

En effet, entourée des siens sur l'île où elle a élu domicile quand elle n'est pas en train de travailler à Paris - et où Johnny Hallyday repose désormais en paix -, Alessandra Sublet, qui est également marraine de la course Les Voiles de St-Barth qui se tenait devant elle, a posté une vidéo inattendue dans ses stories Instagram ce 10 avril 2018. Sur celle-ci, son époux Clément apparaissait tout sourire, casquette sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, lors d'une virée en bateau en amoureux.

Bien entendu, les internautes se sont rapidement manifestés pour donner leur avis sur cette escapade sportive et romantique sur les flots. "Vous êtes superbes", "Très jolie photo", "Y'a du beau monde sur place, profitez bien", "Wahou", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Un bien joli couple.