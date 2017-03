Alessandra Sublet bientôt sur France 2 ? "Tout le monde la veut !"

C'est la rumeur médias qui enfle en cette fin mars 2017, Alessandra Sublet (40 ans) serait sur le point de quitter TF1, en fin de saison 2016-2017, afin de retourner chez France Télévisions.

C'est le chroniqueur Thierry Moreau qui a évoqué cette hypothèse le 29 mars dernier dans Touche pas à mon poste sur C8. Selon lui, l'animatrice d'Action ou vérité serait sur le point de tourner un numéro de Fais-moi une place avec un grand footballeur (pour TF1) avant de retourner sur le Service public où elle a officié de 2009 à 2015 (C à vous, Un soir à la tour Eiffel...). "Elle a envie de partir. Faut dire qu'elle a fait quatre prime seulement et son Action ou Vérité a baissé et est passé de 2,2 millions à 700 000 téléspectateurs. Ce n'est pas une grande réussite son arrivée sur TF1", a-t-il commenté.

De son côté, Cyril Hanouna – très fan du travail d'Alessandra Sublet – a expliqué : "Je vous le dis, tout le monde la veut. M6 est sur les rangs pour la faire revenir, France 2 et France Télévisions la veulent absolument !" Et de poursuivre avec une petite info : "En revanche, il y a une animatrice qui devrait signer sur France 2 et qui devrait quitter le groupe M6 dans les prochaines semaines, c'est Faustine Bollaert."

