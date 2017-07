Alessandra Sublet canon en petite robe blanche, elle dévoile ses sublimes jambes

Alessandra Sublet a connu une année professionnelle particulièrement délicate (ce qui n'a pas échappé à son ennemi Thierry Ardisson). Absente de la grille de rentrée d'Europe 1 suite à l'arrêt de son émission La Cour des grands, remplacée par Thomas Thouroude et Isabelle Quenin, décevante sur TF1 avec Action ou vérité, la célèbre animatrice de 40 ans n'en perd pas pour autant sa bonne humeur. Celle qui travaille sur de nombreux projets avec Pierre-Antoine Capton, le producteur de C à vous, n'en demeure pas moins joviale et pétillante.

De sortie samedi 22 juillet, Alessandra Sublet a partagé plusieurs images de sa soirée sur sa page Instagram. Dotée d'une sublime silhouette, faisant oublier qu'elle a porté deux enfants, Charlie (5 ans) et Alphonse (qui va fêter le mois prochain ses 3 ans), l'animatrice s'est ainsi exposée dans une petite robe blanche qu'elle a fait tourbillonner. En plus de dévoiler ses très jolies jambes, l'épouse du producteur Clément Miserez a bien failli en montrer plus que prévu. Une chose est certaine, ceux qui suivent son quotidien sur Instagram sont conquis comme en attestent les commentaires positifs laissés : "Canon", "Sexy", "Les plus belles gambettes du PAF", ou encore "Toujours aussi belle est charmante".