Alessandra Sublet éloignée de Paris : "Ça n'a rien d'un sacrifice"

Alessandra Sublet se fait rare à la télévision depuis ces deux dernières années mais l'animatrice compte bien y remédier dès la rentrée prochaine puisqu'elle reprend les rênes de C'est Canteloup (TF1) suite au départ de Nikos Aliagas.

A 41 ans, ce retour médiatique est loin d'être le seul changement dans la vie de la belle brune. Lors d'un entretien en toute intimité pour le magazine ELLE, Alessandra s'est confiée sur sa vie de famille, elle qui est maman de deux enfants, Charlie et Alphonse, nés de ses amours avec le producteur Clément Miserez. "Ils ont 4 et 6 ans et vont super bien, merci. Magnifiques. Élevés au grain, il faut dire...", commence-t-elle à expliquer avant d'ajouter : "Eh bien, oui, on s'est installés dans les Yvelines, avec leur papa, ce sont des enfants de la campagne, maintenant. Ils passent d'un jardin à l'autre et vont à l'école du village."

Un changement de vie radicale pour l'ancienne présentatrice de C à vous qui s'amuse à raconter les réactions de ses "copines parisiennes" : "Quand je dis ça, elles s'évanouissent, alors, je leur demande, perfide : 'Combien sont-ils par classe, chez vous ? Trente-deux... Chez nous, ils sont vingt dans toute l'école...'" Voilà qui est dit.

Aussi, Alessandra Sublet explique sa décision de quitter la folie de la capitale qu'elle ne regrette pas un seul moment : "J'ai moi-même grandi comme ça, dans la banlieue lyonnaise, j'avais envie d'une qualité de vie similaire pour mes enfants, mais ça n'a rien d'un sacrifice. Je vois davantage mes amis que quand je vivais à Paris et nous ne sommes qu'à 40 kilomètres... Comme nous avons la chance de travailler en horaires décalés, Clément et moi, les trajets pour aller au boulot ne sont pas la mer à boire."

Une fois bien reposée après ses vacances à Saint-Barthélemy, où elle a notamment retrouvée Laeticia Hallyday, l'animatrice sera donc bel et bien de retour sur nos écrans dès le 24 septembre prochain, tous les soirs sur TF1 au côté de Nicolas Canteloup. Un "exercice beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine" comme elle l'expliquait il y a quelques semaines à nos confrères du Parisien.

