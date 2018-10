Alessandra Sublet émerveillée par ses enfants, lors de vacances en famille

Comme des millions d'élèves, les deux enfants d'Alessandra Sublet sont en vacances depuis une semaine, un break qui va encore durer dix jours. L'animatrice de 42 ans pouvant elle aussi bénéficier de congés, elle a quitté les Yvelines pour recharges les batteries du côté du la Vendée.

Pour le plus grand plaisir de Charlie (6 ans) et Alphonse (4 ans), toute la famille est passée par un complexe touristique incontournable de la région : le Puy du Fou. Les nombreux spectacles ont notamment ravi Alphonse comme l'a montré sa maman sur sa page Instagram le 25 octobre 2018. "#puydufou et des étoiles plein les yeux #alphonse", a-t-elle commenté en légende. Le garçonnet apparaît de profil, le visage dans l'ombre, survolé par un rapace.

Alessandra Sublet a dans la foulée publié une photo d'elle, émerveillée par ses deux enfants, nés de son mariage avec Clément Miserez, qu'elle surveille. L'animatrice apparaît lookée avec un grand chapeau noir sur la tête.