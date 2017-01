Elle ne parle que très rarement de l'homme qu'elle a épousé en 2012 et avec qui elle a eu deux enfants, Charlie (4 ans) et Alphonse (2 ans), Clément Mise­rez. Mais le grand air de l'Alpe d'Huez semble avoir libéré Alessandra Sublet.

Actuellement dans la célèbre station de ski pour participer au festival du film de comédie, l'animatrice française de 40 ans a posté plusieurs photos sur sa page Instagram. D'abord un cliché d'elle en compagnie de son équipe de La Cour des grands – l'émission qu'elle anime quotidiennement sur Europe 1 –, composée notamment de Valérie Bègue (Miss France 2008), Jérémy Michalak et Guy Carlier, puis une photo de son mari.

Producteur de profession – il possède sa propre société baptisée Radar Films –, Clément Mise­rez vient de débuter un tout nouveau projet : le tournage du troisième épisode de la saga Belle et Sébastien. Une information révélée par Alessandra Sublet. Il avait précédemment produit le premier épisode simplement intitulé Belle et Sébastien et réalisé par Nicolas Vanier et la suite, Belle et Sébastien : L'aventure continue, réalisé par Christian Duguay.

En plus de partager une photo de son mari posant dans la neige avec le chien qui joue Belle, Alessandra Sublet a exprimé son immense fierté en ajoutant le hashtag "proudwife" en légende.