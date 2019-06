Alessandra Sublet, gaga d'Alphonse : Nouvelle vidéo de son fils au sport...

Alessandra Sublet ne publie que très rarement des photos de son adorable petit Alphonse sur les réseaux sociaux. L'animatrice vient de dévoiler une vidéo attendrissante du petit garçon, qui fêtera bientôt ses 5 ans, en train de découvrir un tout nouveau sport : le judo. En kimono, on peut voir Alphonse combattre un autre enfant et remporter fièrement le duel. "Bravo Alphonse !" a écrit sa maman dans sa story Instagram, le 12 juin 2019.

Alessandra Sublet a également tenu à remercier l'entraîneur de judo d'Alphonse, un certain Frédéric. "Super prof ! Bravo Frédéric", indique t-elle sur Instagram. Son fils semble s'être bien dépensé lors de cette séance de sport, activité classique d'un mercredi après-midi, jour des enfants. Maman passionnée de sports en tous genres, Alessandra Sublet s'efforce de faire découvrir plusieurs disciplines à ses deux enfants.

L'animatrice télé et complice de Laeticia Hallyday est également la maman de Charlie (7 ans le 28 juin prochain). Il y a quelques mois, on pouvait voir qu'elle avait emmené ses deux enfants faire de l'équitation. Leçons de piano, balade au zoo, visite à Disneyland... Charlie et Alphonse semblent s'épanouir à merveille avec leur mère.

Après sept années de mariage, Alessandra Sublet et Clément Miserez avaient annoncé leur séparation, en novembre 2018. Le producteur est le père de Charlie et Alphonse. La pétillante animatrice avait déjà été mariée auparavant, à un certain Thomas, dont elle a divorcé en 2009.