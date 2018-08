Alessandra Sublet : L'émission qui lui donne encore des cauchemars

Lundi 13 août 2018, le journal Le Parisien dévoilait un nouveau numéro dans lequel nos confrères s'amusaient à retracer les aléas du direct, parfois drôles et parfois gênants, que les animateurs télé ont été amenés à vivre dans leur carrière. Alessandra Sublet a fait part de son expérience en relatant un de ses passages mémorables sur le petit écran qui la fait encore suer aujourd'hui.

Souvenez-vous c'était en décembre 2015, la belle brune était alors le nouveau visage de TF1 après son départ de France Télévisions, et plus particulièrement C à vous (France 5). De cette manière, elle été appelée à animer de fortes émissions, comme Les 30 ans de Bercy, un show qui a réuni plus de 4 millions de téléspectateurs. Si cette soirée fut un véritable carton pour les audiences de la chaîne, Alessandra, elle, en garde un moins bon souvenir. Elle raconte : "Mon premier prime-time sur TF1 pour les 30 ans de Bercy. On avait eu un bug technique de une minute trente. J'en fais encore des cauchemars. Ce qui m'a sauvée, c'est d'être allée voir le public."

Grâce à sa spontanéité et sa confiance en soit, la maman de deux enfants (Alphonse 6 ans et Charlie 4 ans) a réussi à "ne jamais paniquer", confie-t-elle à l'hebdomadaire. "Le téléspectateur ne doit pas s'apercevoir qu'il y a un imprévu. Mais si ça dure plus de trente secondes, il faut expliquer ce qu'il se passe en toute transparence"

A la rentrée, Alessandra Sublet ne devrait pas avoir à faire face à ce genre de problème puisqu'elle sera à la tête de la pastille humouristique C'est Canteloup, toujours sur la Une. Laquelle est pré-enregistrée en avance, même s'il arrive parfois que le faux journal télévisé soit diffusé en direct, lorsqu'il y a des faits marquants dans l'actualité.