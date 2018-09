Alessandra Sublet : Le jour où elle était prête à tout plaquer

En 2003, Alessandra Sublet fait ses premiers pas dans le milieu de la télévision. C'est Christophe Dechavanne qui lui donnera sa chance dans l'émission Combien ça coûte sur TF1, présentée par Jean-Pierre Pernaut. Pendant trois mois, elle y tiendra la rubrique consommation avant de rejoindre La Matinale de Canal+ l'année suivante. À partir de là, Alessandra Sublet s'impose en tant qu'animatrice du petit écran, devenant rapidement incontournable.

Pourtant, la jolie brune de 41 ans ne parvient pas à trouver son équilibre et envisage d'envoyer valser sa carrière en pleine ascension en 2009 alors qu'elle officiait sur M6 (où elle a notamment animé L'amour est dans le pré). C'est ce qu'elle révèle dans les colonnes du nouveau numéro de Télé 7 jours : "J'était prête à partir vivre aux États-Unis. Et puis, le producteur de télévision Pierre-Antoine Capton m'a remise sur les rails. Il m'a appelée pour me dire qu'il me payait le billet aller-retour juste pour faire le pilote de cette émission qu'était C à vous, sur France 5."

Heureusement pour le public français, Alessandra Sublet ne résiste pas à l'envie de porter à l'écran un nouveau projet inédit. Mais loin de vivre pour la télévision, elle n'a pas peur que tout s'arrête un jour : "J'ai eu une vie avant la télévision, j'en aurais une après, et cette idée m'enchante !"

En attendant de la voir prendre sa retraite, Alessandra Sublet a encore de longues années devant elle pour nous divertir. Elle sera d'ailleurs de retour à l'antenne dès le 24 septembre prochain à la tête de la pastille humoristique C'est Canteloup, après le départ de Nikos Aliagas.

Retrouvez l'interview d'Alessandra Sublet en integralité dans le nouveau numéro de Télé 7 jours, en kiosques dès le 17 septembre 2018.